Nassourdine Imavov derrotou Roman Dolidze na luta principal do UFC Vegas 85 (Foto: Reprodução)

Publicado 04/02/2024 13:00 | Atualizado 05/02/2024 12:44

O card do UFC Vegas 85, que aconteceu neste sábado (3), em Las Vegas (EUA), marcou o terceiro evento da temporada 2024 do Ultimate. A luta principal da noite contou com a disputa entre os top 15 dos médios Roman Dolidzee Nassourdine Imavov, que terminou com vitória do russo por decisão majoritária após uma luta morna, que ficou abaixo das expectativas de grande partes dos fãs de MMA que acompanharam o confronto.



No co-main event, o brasileiro Renato Moicano retornou após mais de um ano sem lutar por conta de uma lesão, e derrotou o americano Drew Dober na decisão unânime dos jurados após três rounds bem disputados na divisão dos leves.



O card do UFC Vegas 85 contou também com a participação de outros três brasileiros na noite. No card principal, em duelo verde amarelo no peso-mosca feminino, Natália Silva superou a experiente Viviane Araújo na decisão unânime dos jurados. Já a única representante tupiniquim no card preliminar da noite, Luana Caroline nocauteou a lutadora da Lituânia, Julija Stoliarenko ao final do terceiro round.

Renato Moicano derrotou Drew Dov=ber no co-main event do UFC Vegas 85 (Foto: Reprodução)

Em luta morna Nassourdine Imavov supera Roman Dolidze em luta com polêmicas



O main-event começou Roman Dolidze levando a luta para a grade tentando conter as ações de Nassourdine Imavov. Perto do fim do round, o russo acertou uma joelhada no rival que foi ao chão. Imavov partiu com tudo para encerrar o duelo e castigou o rival no ground and pound, que resistiu bravamente até o fim do round. Visivelmente mais cansados, o segundo assalto round teve um ritmo bem inferior ao primeiro e não teve grandes emoções. Dolidze ficou prendendo o rival na grade, que não esboçou reação.



No terceiro round Imavov pareceu que iria acelerar o ritmo do combate. Embora conectasse os melhores golpes, o russo viu o georgiano repetir o round anterior, e seguiu tentando mantê-lo na grade. Na quarta parcial, a luta dava indícios que seguiria o mesmo roteiro. Mas Nassourdine acertou um chute na posição de três apoios e o combate foi paralisado e o russo teve um ponto deduzido. Recuperado, Roman derrubou o adversário, que se levantou, mas ficou preso na grade.



No assalto final, Dolidze esboçou algumas tentativas de finalização mas sem levar perigo ao rival, e novamente levou o confronto para a grade. O cansaço fez o ritmo do combate diminuir e terminar sem grandes emoções. Ao final dos cinco rounds, dois dos três jurados viram a vitória de Nassourdine, enquanto um deles viu empate, decretando assim a

vitória do russo de decisão majoritária. Com o resultado, Imavov a vencer no UFC após duas lutas. Já Dolidze amargou o segundo revés seguido.



Renato Moicano derrota Drew Dober em retorno um ano sem lutar



No co-main event do UFC Vegas 85, Renato Moicano retornou de lesão e derrotou o americano Drew Dober na decisão unânime dos jurados (triplo 29x28). A disputa começou bem movimentada, com os rivais apostando na luta em pé, trocando golpes no centro do octógono. Dober acertou um golpe e balançou Moicano que respondeu derrubando o americano, e trabalhando no solo, onde controlou o rival até o fim do round. O segundo assalto seguiu da mesma forma. Antes do primeiro minuto, o brasileiro conseguiu quedar o rival. Renato dominava o round, mas perto do encerramento da parcial, Dober inverteu o jogo, e terminou o round castigando o brasiliense.



Na parcial decisiva Dober voltou com tudo ,tentando se manter em alta no duelo. Mas o americano cometeu um erro ao tentar uma queda ficou em desvantagem. Renato caiu por cima e dominou o duelo até o soar do gongo, e saiu vencedor do duelo. Com o resultado o brasileiro vai a duas vitórias consecutivas no Ultimate. A última vitória de Moicano havia sido em 2022 sobre Brad Riddell , enquanto Drew que resultado positivo sobre Ricky Glenn em outubro, teve a recuperação na organização freada.

Natália Silva vence Vivi Araújo em duelo verde amarelo



Abrindo os trabalhos brasileiros no card principal do UFC Vegas 85, no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), o duelo no peso-mosca entre Natália Silva e Viviane Aráujo terminou com vitória da mineira pela decisão unânime dos jurados (triplo 29-28). O combate começou num ritmo acelerado com Natália tentando os ataques, enquanto Vivi tentava para o ímpeto da compatriota. A brasiliense conseguiu "prender" a rival na grande por quase todo o primeiro assalto. Com menos de 30 segundos, Silva partiu com tudo para cima da rival que acertou um chute rodado terminado o primeiro assalto de forma frenética.



Na volta para a segunda parcial, Natalia acertou direto de esquerda que balançou Araújo. A mineira era melhor na luta em pé. No round decisivo a luta seguiu acelerada com Araújo tentando segurar o ímpeto da compatriota que usava a maior velocidade para manter a luta em pé. Próximo ao fim da luta, Silva conectou mais um chute rodado para confirmar a vitória do duelo. Com o resultado, Natália segue invicta no UFC após cinco lutas, enquanto Vivi chegou amargou o terceiro resultado negativo nas últimas quatro disputas na organização.



Após falha na pesagem, Luana Carolina vence no card preliminar



Única representante do Brasil no card preliminar do UFC Vegas 85, Luana Caroline teve grande atuação contra a lituana Julia Stalorialenko em duelo no peso-mosca e venceu o rival por nocaute no fim do terceiro round. Se aproveitando de sua envergadura, a "Dread" controlou bem a distância no combate e soube defender as investidas da adversária para a luta no chão nos dois primeiros rounds.



Na parcial decisiva, Stalorialenko teve uma boa chance de finalizar a brasileira, que se defendeu com grande maestria e restando apenas oito segundos de luta conseguiu nocautear a sua rival. Com o resultado, Luana chegou a segunda vitória seguida na organização ao triunfar sobre a lituana. Em sua última luta, a paulista havia superado Ivana Petrovi. Já Stalorialenko, que vinha de vitória sobre Molly McCann em julho de 2023, não sabe o que é vencer as lutas seguidas desde 2020.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Vegas 85

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 03 de fevereiro de 2024



Card principal

Nassourdine Imavov derrotouRoman Dolidze por decisão majoritária dos jurados

Renato Moicano derrotou Drew Dober por decisão unânime dos jurados

Randy Brown derrotou Muslim Salikhov por nocaute no R1

Natália Silva derrotou Viviane Araújo por decisão unânime dos jurados

Aliaskhab Khizriev e Makhmud Muradov terminou sem resultado

Charles Radtke derrotou Gilbert Urbina por nocaute técnico no R1



Card preliminar

Molly McCann finalizou Diana Belbita com uma chave de braço no R1

Charles Johnson derrotou Azat Maksum por decisão unânime dos jurados

Themba Gorimbo derrotou Pete Rodriguez por nocaute técnico no R1

Jeong Yeong Lee derrotou Blake Bilder por decisão unânime dos jurados

Luana Carolina derrotou Julija Stoliarenko por nocaute técnico no R3

Marquel Mederos derrotou Landon Quinones por decisão unânime dos jurados

Jamal Pogues derrotou Thomas Petersen por decisão unânime dos jurados

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Vegas 85

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 03 de fevereiro de 2024

Card principal

Nassourdine Imavov derrotouRoman Dolidze por decisão majoritária dos jurados

Renato Moicano derrotou Drew Dober por decisão unânime dos jurados

Randy Brown derrotou Muslim Salikhov por nocaute no R1

Natália Silva derrotou Viviane Araújo por decisão unânime dos jurados

Aliaskhab Khizriev e Makhmud Muradov terminou sem resultado

Charles Radtke derrotou Gilbert Urbina por nocaute técnico no R1

Card preliminar

Molly McCann finalizou Diana Belbita com uma chave de braço no R1

Charles Johnson derrotou Azat Maksum por decisão unânime dos jurados

Themba Gorimbo derrotou Pete Rodriguez por nocaute técnico no R1

Jeong Yeong Lee derrotou Blake Bilder por decisão unânime dos jurados

Luana Carolina derrotou Julija Stoliarenko por nocaute técnico no R3

Marquel Mederos derrotou Landon Quinones por decisão unânime dos jurados

Jamal Pogues derrotou Thomas Petersen por decisão unânime dos jurados