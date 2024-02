Premiação da FJJAM reconheceu o trabalho de atletas e equipes de Jiu-Jitsu em 2023 - (Foto: Raphael Tavares / @raphaotv)

Publicado 02/02/2024 07:00

Na última segunda-feira (29/01), o Auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas, sediou o prêmio "Melhores do Ano 2023" da FJJAM (Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas), que visa valorizar os destaques entre atletas e equipes ao longo da temporada.



Ao todo, mais de 200 atletas foram homenageados e, entre as equipes, o topo do ranking ficou com a Nabil Jiu-Jitsu. Na segunda posição veio a GFTeam, com a Gracie Barra em terceiro. Orley Lobato e Carlos Holanda BJJ completaram o Top 5, respectivamente.