Disputas de alto nível marcaram a Internacional Taça São Paulo 2024 - (Foto: João Santos)

Disputas de alto nível marcaram a Internacional Taça São Paulo 2024 (Foto: João Santos)

Publicado 31/01/2024 09:00

Realizada no último fim de semana (27 e 28 de janeiro), em paralelo ao Mundial No-Gi, a Internacional Taça São Paulo da CBJJE contou com disputas de quimono e reuniu grandes nomes do Jiu-Jitsu no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, para lutas de alto nível.



Entre as equipes, a grande campeã geral foi a Lotus Club, com 42 medalhas de ouro, 21 de prata e 28 de bronze. Na sequência vieram PSLPB Cícero Costha, em segundo, Alliance, em terceiro, com Dream Art e Gracie Barra fechando o Top 5, respectivamente.



No masculino adulto faixa-preta, ponto alto da Internacional Taça São Paulo, o destaque ficou por conta de Francisco Lo, campeão ouro duplo ao vencer a categoria meio-pesado e o absoluto. Satisfeito com o nível da competição, o atleta da CheckMat elogiou o trabalho desenvolvido pela CBJJE e a premiação em dinheiro.



"Foi um campeonato totalmente diferente, com mais áreas de luta, mais atletas e os eventos da confederação estão cada vez melhores. Eu gosto muito de lutar aqui, tenho bons testes, sem falar que eles pagam premiação em dinheiro. Para quem está começando a carreira, isso é importantíssimo, um grande incentivo", comentou Lo.