Fundada em 2010, equipe Coimbra MMA é referência e segue se desenvolvendo até hoje - (Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 29/01/2024 14:00 | Atualizado 30/01/2024 17:16

Em outubro do ano passado, o Europeu de Jiu-Jitsu da ISBJJA - uma parceria com a CBJJD - desembarcou em Portugal, mais precisamente em Coimbra, para realizar a sua primeira edição. E como esperado, o sucesso foi enorme, com o evento retornando em 2024.



Porém, para o Jiu-Jitsu começar a conquistar o seu espaço em terras portuguesas hoje, Ricardo Veloso plantou as sementes lá atrás com a ajuda de alguns brasileiros, até em 2010 acontecer o surgimento da Coimbra MMA, que mistura os ensinamentos das artes marciais mistas com a arte suave.



"Nossa escola apresentava um projeto inovador e moderno no panorama de lutas através do ensino de modalidades de combate em pé (Muay Thai e Boxe) e no chão (Jiu-Jitsu e submission), acrescentando aí a prática do MMA. O objetivo da Coimbra é o máximo desenvolvimento das artes marciais mistas na região, com nossos atletas participando de campeonatos nacionais e internacionais", disse Ricardo, que continuou:



"Ao longo dos últimos anos, vários professores brasileiros vieram estudar na universidade de Coimbra, rapidamente identificaram-se com o projeto da escola e treinaram com a equipe. Dentre eles, destaco os professores: Alysson Borges, Filipe Casota, Douglas Ono, Pedro Colenci, Waldei Ramos, Éder Gonçalves, Ronaldo Carlos, Ítalo Alves e Rafael Silveira. Essa união proporcionou uma evolução rápida dos alunos e o surgimento de outras escolas".

Amante dos esportes, especialmente do Jiu-Jitsu, Ricardo Veloso explicou sua motivação para fundar a escola, que hoje vem dando frutos com seus alunos mundo afora. "A motivação resume-se ao sonho de dois amigos de infância que gastaram muitas moedas jogando Street Fighter, Mortal Kombat, etc. Éramos fascinados por esses tipos de jogos e logo depois apareceu o UFC, o que só aumentou nosso apetite por artes marciais e arriscamos tudo nesse sonho".



Anos depois, a Coimbra MMA se tornou pioneira e a grande responsável por alavancar o cenário de lutas na cidade. E mais: expandir o conceito para o restante de Portugal e da Europa.



"Fizemos a nossa parte, mas atualmente o cenário de lutas em Coimbra só pode crescer mais se os políticos, os empresários, as escolas e as entidades estiverem alinhadas e em sintonia. Se houver algum plano estratégico com objetivos ambiciosos e metas definidas, creio que, em conjunto, poderemos alcançar outro patamar. Basta ver os exemplos de países que implementaram as artes marciais como disciplina obrigatória, casos dos Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, e como isso teve um crescimento enorme nas modalidades, competições e no fomento esportivo e econômico".

Time de Jiu-Jitsu da Coimbra MMA cresce cada vez mais (Foto: Arquivo pessoal)

Por fim, Ricardo Veloso, um dos grandes apoiadores do Europeu de Jiu-Jitsu da ISBJJA, ressaltou como o evento chegou para ficar - e somar -, além de projetar sua expectativa para 2024.



"Hoje o cenário do Jiu-Jitsu na cidade é de prosperidade e desenvolvimento. A abertura de novas escolas além da Coimbra MMA só favorece o crescimento do esporte. Estamos no início de um processo de institucionalização do Jiu-Jitsu e, com certeza, a parceria com ISBJJA/CBJJD é fundamental, ocupando um espaço que ficou vago com a saída do Europeu da IBJJF".



Por fim, Ricardo Veloso, um dos grandes apoiadores do Europeu de Jiu-Jitsu da ISBJJA, ressaltou como o evento chegou para ficar - e somar -, além de projetar sua expectativa para 2024.

"Hoje o cenário do Jiu-Jitsu na cidade é de prosperidade e desenvolvimento. A abertura de novas escolas além da Coimbra MMA só favorece o crescimento do esporte. Estamos no início de um processo de institucionalização do Jiu-Jitsu e, com certeza, a parceria com ISBJJA/CBJJD é fundamental, ocupando um espaço que ficou vago com a saída do Europeu da IBJJF".

A aposta da ISBJJA na cidade de Coimbra revelou-se um sucesso, tendo a primeira edição contado com mais de 700 atletas inscritos. "As expectativas são enormes (para o Jiu-Jitsu), mas seguimos com imensa humildade e sem deslumbramento, sabemos bem o qual difícil foi o nosso trajeto até aqui. Fica aqui um agradecimento muito especial ao professor Rogério Gavazza, Oscar Danioti, Rafael Silveira e Carlos Eduardo Barra por abrirem as portas de Coimbra para o resto do mundo", encerrou.