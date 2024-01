Evento irá reunir grandes nomes do Jiu-Jitsu em Gramado - (Foto: Divulgação)

Publicado 30/01/2024 12:00 | Atualizado 30/01/2024 13:17

No próximo domingo, dia 4 de fevereiro, a cidade gaúcha de Gramado será sede de mais uma etapa da AJP Tour. O palco é o Ginásio Municipal de Esportes Perinão. As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira (31/1).



A organização anunciou que mais de 600 atletas, incluindo os melhores do Rio Grande do Sul e de outros estados, já estão inscritos para a tradicional competição que movimenta o cenário do jiu-jítsu na região todo ano.



"É um evento que combina a movimentação do turismo esportivo, trazendo atletas de outras regiões para Gramado, movimentando a economia. Ao longo dos anos, este evento colaborou muito com a promoção e expansão do jiu-jítsu aqui na cidade", destacou Lucas Roldo, secretário de Esporte e Lazer de Gramado.