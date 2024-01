Brasil vai treinar na Alemanha de olho na temporada 2024 - (Foto: Divulgação)

Publicado 30/01/2024 10:00 | Atualizado 30/01/2024 12:27

A seleção brasileira de boxe viajou no último sábado para a Alemanha, onde faz a sua segunda base internacional de treinamento do ano. A primeira aconteceu na Colômbia. Os 13 titulares da equipe olímpica permanente estão participando do camp: os nove classificados para os Jogos Olímpicos – Caroline Almeida (50kg) Tatiana Chagas (54kg), Jucielen Romeu (57kg), Beatriz Ferreira (60kg), Barbara Santos (66kg), Michael Trindade (51kg), Wanderley Pereira (80kg), Keno Machado (92kg) e Abner Teixeira (+92kg) – e os quatro que vão disputar o Pré-Olímpico – Wanderson Oliveira (71kg), Luiz Oliveira (57kg), Yuri Falcão (63,kg) e Viviane Pereira (75kg).



“Fechamos um camp na altitude de Bogotá de 14 dias com Colômbia, Argentina e Equador. Foi muito satisfatório. Fizemos quatro sparrings seriados, treinamentos em conjunto diversos, conseguimos avaliar o nível tático, técnico e físico que estamos neste momento e trabalhamos muito uma concepção tática que a gente usa aqui na América Latina e na América em geral, que é o jogo de meia longa distância”, conta o head Coach, Mateus Alves.