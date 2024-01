Dana White disparou contra os boatos sobre o adiamento do card do UFC na Arábia Saudita - (Foto: Reprodução)

Dana White disparou contra os boatos sobre o adiamento do card do UFC na Arábia Saudita (Foto: Reprodução)

Publicado 29/01/2024 09:00

O presidente do Ultimate, Dana White, não está nada feliz sobre os recentes comentários envolvendo o adiamento de um card do UFC na Arábia Saudita, que inicialmente estava previsto para acontecer no mês de março deste ano. Em recente coletiva de imprensa, o "Big Boss" foi questionado se o motivo do adiamento do evento no país asiático teria sido por uma "discordância no card" ou por conta de lutas "pouco atrativas" para a edição. Dana, então, subiu o tom e afirmou que a informação não era verdadeira, classificou quem criou o "boato" como um "mentiroso de merd*".

"Uma besteira total. Isso é uma mentira descarada. Eu não sei quem ou como começou. Nenhuma luta para a Arábia Saudita foi anunciada. Eu liguei e pedi para adiar o card. Tínhamos alguns lutadores que queríamos no card e eles não estavam prontos. Vocês sabem como somos, queremos entregar o melhor, e se vamos para Arábia no nível que esses caras fazem as coisas, e é um Fight Night. Mas queremos fazer o melhor Fight Night que já fizemos. Se alguém falou que foi por causa de um card ruim (o motivo do adiamento), é um mentiroso de merd*", declarou Dana White.

Com previsão inicial para acontecer no dia 2 de março, o histórico card do UFC na Arábia Saudita tem previsão agora para acontecer no dia 22 de junho, em Riyadh. Nos últimos meses, o país asiático tem sido palco de grandes eventos do mundo da luta. Em outubro do ano passado, Francis Ngannou e Tyson Fury se enfrentaram em uma luta de Boxe também em Riyadh, capital do país. No mesmo local, o camaronês vai enfrentar Anthony Joshua no dia 9 de março. Além disso, a PFL anunciou para o dia 24 de fevereiro o card histórico PFL vs. Bellator, onde os campeões das duas organizações vão se enfrentar na capital árabe.