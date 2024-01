Edição do Prime Experience Jiu-Jitsu no Arnold South America promete reunir várias atrações - (Foto: Divulgação)

Edição do Prime Experience Jiu-Jitsu no Arnold South America promete reunir várias atrações(Foto: Divulgação)

Publicado 30/01/2024 15:00 | Atualizado 30/01/2024 15:52

Sucesso entre fãs e atletas, o Prime Experience Jiu-Jitsu se prepara para uma edição especial este ano, que vai acontecer no dia 6 de abril, durante o aguardado Arnold South America 2024.



O Arnold, vale lembrar, é o maior evento multiesportivo da América do Sul e o maior ponto de encontro dos setores de nutrição, fitness, esportes, lutas e saúde, marcado entre 5 e 7 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.



As inscrições para o campeonato da arte suave estão abertas até o dia 02/04, no site www.SouCompetidor.com.br, e a expectativa, claro, é por disputas de alto nível e muita ação, além de centenas de competidores.