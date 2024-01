Isaque Bahiense (à direita) foi um dos destaques do Mundial No-Gi - (Foto: João Santos)

Isaque Bahiense (à direita) foi um dos destaques do Mundial No-Gi (Foto: João Santos)

Publicado 30/01/2024 13:30 | Atualizado 30/01/2024 15:21

Um dos principais campeonatos sem quimono do Brasil, o Mundial No-Gi 2024 da CBJJE aconteceu no último fim de semana (26, 27 e 28 de janeiro), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, reunindo a nata do Jiu-Jitsu brasileiro entre atletas e equipes.



Com uma estrutura de primeiro nível e as finais disputadas em um tatame elevado, dando ainda mais glamour para o evento, o Mundial No-Gi consagrou a Gracie Barra campeã geral por equipes, somando 26 medalhas de ouro, 19 de prata e 19 de bronze. Na segunda posição veio a Melqui Galvão, com a CheckMat em terceiro. Alliance e Lotus Club, respectivamente, completaram o Top 5.