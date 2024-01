Rodrigo (segundo da direita para a esquerda) é o líder da Guigo JJ em Viçosa-MG - (Foto: Reprodução)

Rodrigo (segundo da direita para a esquerda) é o líder da Guigo JJ em Viçosa-MG(Foto: Reprodução)

Publicado 31/01/2024 07:15 | Atualizado 31/01/2024 13:51

Marcada para o próximo fim de semana, dias 3 e 4 de fevereiro, em Visconde do Rio Branco-MG, a 1ª etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 da LMJJ promete reunir centenas de atletas e algumas das melhores equipes do país em Minas Gerais, entre elas a Guigo JJ.



Responsável pela filial do time em Viçosa-MG - fundada em 2018 -, Rodrigo Rigueira recebeu a faixa preta diretamente de Guigo e, hoje em dia, busca compartilhar - e por em prática - tudo o que aprendeu. Para isso, ele e seus alunos estarão presentes na estreia do atual Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu.



"Sou aluno do mestre Guigo, um dos grandes colaboradores para o crescimento da nossa equipe. Ele não só nos motiva, mas também nos guia pelo melhor caminho, ajudando a alcançar ótimos resultados em todos os meios que o Jiu-Jitsu oferece. É um esporte que mudou totalmente a minha vida, ensinando valores como disciplina, resiliência e respeito. E além de motivar os meus estudos, acabou se tornando minha profissão. Sou profundamente grato ao Jiu-Jitsu", contou o faixa-preta.

Competidor desde a faixa branca e com mais de 20 anos de Jiu-Jitsu, Rodrigo Rigueira vê nos eventos da LMJJ uma ótima oportunidade dos seus alunos se testarem, elogiando ainda o trabalho desenvolvido pela Liga Mineira de Jiu-Jitsu em Minas."Hoje me divido entre ser atleta e professor. Às vezes, a adrenalina de assistir aos meus alunos lutando é ainda maior do que estar no tatame, acabo ficando doido do lado de fora (risos). Sobre a Liga Mineira, é digna de elogios. Valoriza os atletas com premiações excelentes, eventos bem organizados e arbitragem de alto nível. Porém o diferencial, na minha opinião, é a abertura para críticas construtivas, demonstrando uma busca constante por evolução", disse Rodrigo Rigueira, antes de encerrar:"Acredito firmemente que a LMJJ tem sido um impulsionador significativo para o crescimento da arte suave em Minas Gerais. Motiva as equipes a elevar seu profissionalismo, aumenta a visibilidade dos atletas locais e destaca o trabalho exemplar dos professores da região. É uma contribuição valiosa para a comunidade do Jiu-Jitsu mineiro".Com diversas atrações e grande expectativa, a 1ª etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 será dividida em No-Gi, adulto e master no sábado (3), enquanto no domingo (4) acontecerão as disputas do pré-mirim ao juvenil.