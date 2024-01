Aspinall, Poatan e mais: veja o dono do soco mais potente - (Foto: Reprodução)

Publicado 31/01/2024 11:00

Nos últimos meses, muito se especula a respeito de um possível duelo entre Alex Poatan, atual campeão meio-pesado (até 93kg) do UFC, e Tom Aspinall, dono do cinturão interino da divisão dos pesados (até 120kg) da organização, e pode-se dizer que ambos já tiveram um primeiro "embate" indiretamente.



Conhecidos pelo alto poder de nocaute, ambos testaram a potência dos seus golpes na tradicional "máquina de soco", bastante conhecida entre fãs e praticantes de artes marciais ao redor do mundo. O resultado, apesar de equilibrado, deu vantagem ao brasileiro. Enquanto Tom Aspinall marcou 942 pontos ao conectar um forte soco de direita, Alex Poatan foi além e alcançou 969 pontos.

Vale lembrar que um duelo entre os lutadores passou a ser bastante especulado quando o brasileiro conquistou o cinturão meio-pesado do UFC em novembro do ano passado, ao derrotar Jiri Prochazka por nocaute na luta principal do UFC 295, enquanto o inglês, no co-main event, precisou de apenas um round para nocautear Sergei Pavlovich. A organização, no entanto, ainda não se posicionou de maneira oficial sobre uma possível luta entre os atletas.A tendência, no entanto, é que Alex Poatan defenda o seu título da divisão dos meio-pesados em sua próxima luta, enfrentando o ex-campeão Jamahal Hill ou o russo Magomed Ankalaev. Tom Aspinall, por sua vez, vive uma incômoda espera, tendo em vista que o atual campeão linear dos pesados do UFC, Jon Jones, se recupera de grave lesão, não tem previsão de retorno e, quando voltar, tem o desejo de encarar o veterano Stipe Miocic.