Popó e Bambam resolverão suas diferenças em luta - (Foto: Reprodução)

Publicado 30/01/2024 20:00 | Atualizado 30/01/2024 21:10

O aguardado card do Fight Music Show 4 está a menos de um mês de ser realizado, mas as provocações e "ameaças" entre os protagonistas da luta principal, Acelino Popó Freitas e Kléber Bambam, seguem a todo o vapor. Os rivais, vale ressaltar, vão resolver suas diferenças no ringue em confronto de Boxe marcado para o dia 24 de fevereiro, em São Paulo.



O tetracampeão mundial de Boxe publicou um vídeo em suas redes sociais e afirmou que irá vencer o campeão da primeira edição do "Big Brother Brasil" de forma rápida, para não dar ainda mais "mídia" para Bambam: "Galera, está chegando o grande dia. Dia 24 de fevereiro, o dia que eu vou espancar tanto esse 'Bambesta'... Vocês não têm ideia, não. Não vou amassar aos poucos, não... Vou para acabar rápido. Vai ser muito rápido. Vou calar sua boca o mais rápido possível. Esse tempo que você apareceu na mídia, vai aparecer pouco na luta", declarou Popó.



Ao tomar conhecimento das declarações do rival, o ex-BBB rebateu e provocou Popó, afirmando que o baiano anda "desorientado" nos últimos tempos: "Popó, você está falando demais! O que você está achando? Que vai acabar comigo rápido? Esquece. A hora que você vier, vai ser um (golpe) de encontro e eu vou arrancar a sua cabeça. Eu sei que você está assustado com a minha mão. Estou sabendo que você está andando no seu condomínio de madrugada desorientado. Calma que seu dia vai chegar", ameaçou.