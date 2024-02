Circuito Mineirinho Costa Verde estreia este ano, em Angra dos Reis - (Foto: MBS Lutas)

Publicado 01/02/2024 10:00 | Atualizado 01/02/2024 12:20

Sucesso há anos, o Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu ganha mais uma vertente em 2024, e nos dias 2 e 3 de março, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, irá receber a etapa de estreia do Circuito Mineirinho Costa Verde - sob organização da CBJJD com a chancela da ISBJJA.



Batizado de Angra Summer National Open, o evento será a primeira de três etapas que acontecerão na cidade. E após os sucessos dos eventos em 2022 e 2023, a expectativa é por mais um show de Jiu-Jitsu.



"Os primeiros torneios em Angra tiveram uma repercussão muito positiva entre professores e atletas da região, o que fez com que nós olhássemos com mais carinho, organizando esse Circuito em parceria também com a FJJD-Rio e a Prefeitura de Angra dos Reis através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", comentou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.



A segunda etapa, batizada de Angra International Cup, está marcada para os dias 13 e 14 de abril, enquanto a terceira acontecerá nos dias 27 e 28 de julho, com o Angra Winter National Open.