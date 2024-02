Alex Poatan realizou sessão de sparring com youtuber "PapiGio" e não pegou leve com o influenciador - (Foto: Reprodução)

Alex Poatan realizou sessão de sparring com youtuber "PapiGio" e não pegou leve com o influenciador (Foto: Reprodução)

Publicado 01/02/2024 12:00

Você já deve ter ouvido o ditado: "cuidado com o que você deseja". No caso do Youtuber "PapiGio", o seu desejo foi enfrentar Alex Poatan, seu ídolo nas artes marciais mistas, e viu o campeão dos meio-pesados do UFC aceitar o seu desafio. O brasileiro convidou o fã para uma sessão de sparring na academia, em atividade que contou também com a participação de um dos filhos do paulista.



Mesmo sem usar claramente as suas habilidades de forma absoluta, Alex Poatan não "aliviou" para PapiGio, que tentava imitar os movimentos do brasileiro, mas sofreu com a sequência de golpes aplicados pelo campeão do Ultimate. Durante parte do treino, o Youtuber também treinou com um dos filhos de Alex, que impressionou na semelhança física com o pai e também mostrou desenvoltura e habilidades nas artes marciais.

Ao final do treino, o influenciador, que produz conteúdos sobre as artes marciais e é seguindo por mais de 100 mil pessoas no Instagram, saiu com o nariz sangrando, mas aparentando felicidade por realizar seu desejo.



Alex Poatan lutou pela última vez em novembro do ano passado, quando se tornou campeão da categoria meio-pesado do Ultimate ao nocautear Jiri Prochazka na luta principal do UFC 295. O paulista, desde então, tem feito mistério em relação ao adversário da sua primeira defesa de cinturão nos meio-pesados. Entre os nomes mais cotados estão Jamahal Hill, ex-campeão da divisão, e Magomed Ankalaev, terceiro colocado no ranking dos 93kg.

Assista abaixo: