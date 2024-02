Time feminino da Fratres JJ deu mais um show, desta vez no Europeu da IBJJF - (Foto: Reprodução)

Time feminino da Fratres JJ deu mais um show, desta vez no Europeu da IBJJF (Foto: Reprodução)

Publicado 01/02/2024 08:40

Durante oito dias, o Instituto do Judô, em Paris, na França - que será palco dos Jogos Olímpicos deste ano -, recebeu o Europeu de Jiu-Jitsu 2024, organizado pela IBJJF e que chegou ao fim no último sábado (27).



Diversos atletas consagrados marcaram presença no evento, que abre a temporada do Grand Slam da IBJJF (Europeu, Pan, Brasileiro e Mundial), assim como equipes relevantes mundo afora. Entre elas, a principal foi a Fratres JJ, campeã no masculino e feminino adulto ao superar outros grandes times.



Nas faixas coloridas, a equipe teve como destaque os campeões Adrian Pereira (peso e absoluto) e Jonathas Matheus (pesadíssimo) na roxa, além João Gabriel Galvão (absoluto) e Gabriel Ribeiro (super-pesado) na marrom entre os homens. Já entre as mulheres, a faixa-roxa Luandra Barbosa (absoluto) e as faixas-marrom Isabela Silva (pena), Kamilla Souza (médio) e Maria Eduarda (pesado) brilharam.

Leia Mais Internacional Taça São Paulo da CBJJE tem Lotus Club campeã por equipes

Máquina revela quem tem o soco mais forte entre campeões do UFC; veja

Faixa-preta da Guigo JJ cita papel da LMJJ no crescimento do Jiu-Jitsu mineiro

Já no adulto faixa-preta, o "esquadrão de elite" da Fratres JJ conquistou incríveis 17 medalhas, sendo cinco de ouro, cinco de prata e sete de bronze. Os títulos ficaram por conta de Jessica Caroline no peso-pluma, Thalyta Silva no peso-médio, Meyram Maquiné no peso-pluma, Mauricio Oliveira no meio-pesado e Erich Munis no super-pesado.



Nas redes sociais, o time, que tem a liderança de Daniel Affini e Dada de Luca, celebrou o resultado mais que positivo no Europeu 2024: "A felicidade de sermos campeões do Europeu por equipes no masculino e no feminino é indescritível! Agradecemos e parabenizamos cada atleta que contribuiu para essa conquista, que deu o seu melhor e se entregou 100%. A gradecemos também a todos os envolvidos, treinadores, apoiadores e parceiros, todos que torcem pelo nosso sucesso. Como é gratificante colher os frutos de um trabalho sério feito com compromisso e muito amor". Já no adulto faixa-preta, o "esquadrão de elite" da Fratres JJ conquistou incríveis 17 medalhas, sendo cinco de ouro, cinco de prata e sete de bronze. Os títulos ficaram por conta de Jessica Caroline no peso-pluma, Thalyta Silva no peso-médio, Meyram Maquiné no peso-pluma, Mauricio Oliveira no meio-pesado e Erich Munis no super-pesado.Nas redes sociais, o time, que tem a liderança de Daniel Affini e Dada de Luca, celebrou o resultado mais que positivo no Europeu 2024: "A felicidade de sermos campeões do Europeu por equipes no masculino e no feminino é indescritível! Agradecemos e parabenizamos cada atleta que contribuiu para essa conquista, que deu o seu melhor e se entregou 100%. A gradecemos também a todos os envolvidos, treinadores, apoiadores e parceiros, todos que torcem pelo nosso sucesso. Como é gratificante colher os frutos de um trabalho sério feito com compromisso e muito amor".

No masculino, resultado da Fratres JJ também foi pra lá de positivo (Foto: Reprodução)

Resultados da Fratres JJ no adulto faixa-preta:



> Feminino



Giulia Gregorut - 2ª no peso-galo

Jessica Caroline - 1ª no peso-pluma

Sabrina Gondim - 3ª no peso-leve

Thalyta Silva - 1ª no peso-médio e 2ª no absoluto

Sábatha Lais - 2ª no meio-pesado

Amanda Magda - 3ª no peso-pesado

Yara Soares - 3ª no super-pesado e no absoluto



> Masculino



Oziel Carvalho - 3º no peso-galo

Meyram Maquiné - 1º no peso-pluma

Natan Chueng - 3º no peso-leve

Wellington Luis - 2º no meio-pesado

Mauricio Oliveira - 1º no meio-pesado e 3º no absoluto

Erich Munis - 1º no super-pesado

Yatan Bueno - 2º no pesadíssimo Giulia Gregorut - 2ª no peso-galoJessica Caroline - 1ª no peso-plumaSabrina Gondim - 3ª no peso-leveThalyta Silva - 1ª no peso-médio e 2ª no absolutoSábatha Lais - 2ª no meio-pesadoAmanda Magda - 3ª no peso-pesadoYara Soares - 3ª no super-pesado e no absolutoOziel Carvalho - 3º no peso-galoMeyram Maquiné - 1º no peso-plumaNatan Chueng - 3º no peso-leveWellington Luis - 2º no meio-pesadoMauricio Oliveira - 1º no meio-pesado e 3º no absolutoErich Munis - 1º no super-pesadoYatan Bueno - 2º no pesadíssimo