Rodrigo Cavaca projetou próximo Prime Jiu-Jitsu Experience (Foto: Reprodução)

Publicado 01/02/2024 16:00 | Atualizado 01/02/2024 18:37

Marcada para o dia 6 de abril, durante o Arnold South America 2024, a edição especial do Prime Jiu-Jitsu Experience vem movimentando a comunidade do Jiu-Jitsu pela oportunidade de colocar atletas, equipes e a arte suave em si em um grande holofote.



O Arnold, vale lembrar, é o maior evento multiesportivo da América do Sul e o maior ponto de encontro dos setores de nutrição, fitness, esportes, lutas e saúde, marcado entre 5 e 7 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Com inscrições abertas no sitewww.SouCompetidor.com.br, o Prime Jiu-Jitsu Experience promete não só uma excelente estrutura e organização, como lutas de alto nível. Para isso, algumas das melhores equipes do país marcarão presença no evento, caso da Zenith BJJ, liderada pelo faixa-preta Rodrigo Cavaca."Nossas expectativas estão bem grandes devido ao nome que traz esse evento, com duas grandes marcas, a feira Arnold South America e a Prime Esportes, empresa renomada, parceira de muitos anos e que sempre colaborou para o desenvolvimento das artes marciais, em especial do Jiu-Jitsu", citou Rodrigo Cavaca, que completou:"Com certeza a Zenith BJJ entrará forte no evento, participando mais uma vez como em todas as outras edições em busca do título geral. Em algumas conquistamos, outras batemos na trave, mas em 2024 entraremos em peso, principalmente com as categorias de base, para buscar esse título de novo".Por fim, Rodrigo Cavaca, nome relevante no cenário da arte suave, destacou como o Jiu-Jitsu estar presente no Arnold South America é um ponto positivo e colabora para o desenvolvimento da modalidade."Essa parceria com a Arnold acaba colocando o nome do Jiu-Jitsu pra cima, alavancando a modalidade e dando a oportunidade de angariar novos adeptos, mostrando o valor que tem o nosso esporte", finalizou o faixa-preta.