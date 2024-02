Israel Adesanya anunciou pausa na carreira, mas pode voltar antes da hora - (Foto: Reprodução/UFC)

Israel Adesanya anunciou pausa na carreira, mas pode voltar antes da hora(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 02/02/2024 10:00

Ex-campeão peso-médio do Ultimate, Israel Adesanya confirmou seu afastamento do MMA por tempo indeterminado após ser derrotado e perder o cinturão da categoria para Sean Strickland, em setembro do ano passado. Em entrevistas mais recentes, no entanto, o nigeriano deu a entender que seu retorno ao octógono poderia acontecer no ano de 2024, e na última quarta-feira (31), por meio das suas redes sociais, o "Stylebender" indicou que sua volta pode ocorrer antes do que muitos imaginam.



Em sua conta oficial no Instagram, Adesanya publicou uma imagem na ferramenta "stories" em referência ao filme "300", lançado no ano de 2006, sendo co-escrito e dirigido por Zack Snyder. Em pouco tempo, os fãs de MMA passaram a cogitar que a postagem enigmática do ex-campeão peso-médio poderia se referir à uma possível presença no tão aguardado card do UFC 300, que está marcado para acontecer no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA).

Post de Adesanya no Instagram (Foto: Reprodução)

Apesar de já contar com nomes como Justin Gaethje, Max Holloway, Charles do Bronx, Holly Holm, Kayla Harrison, Weili Zhang, Jiri Prochazka, Deiveson Figueiredo e Cody Garbrandt, o UFC 300 ainda não tem uma luta principal confirmada e presidente do Ultimate, Dana White, já afirmou que deve revelar o main event da edição em breve.

Atualmente com 34 anos, Israel Adesanya, como já citado, entrou em ação pela última vez em setembro do ano passado, na luta principal do UFC 293, onde foi derrotado por Sean Strickland na decisão unânime dos jurados e perdeu o cinturão da divisão dos médios. Considerado um dos grandes lutadores da história da categoria, o nigeriano já foi campeão dos 84kg no Ultimate em duas oportunidades e derrotou nomes como Anderson Silva, Alex Poatan, Robert Whittaker (duas vezes), entre outros.

