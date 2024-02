White House Jiu-Jitsu School segue somando títulos - (Foto: Reprodução)

White House Jiu-Jitsu School segue somando títulos (Foto: Reprodução)

Publicado 04/02/2024 08:00

Equipe referência na formação de jovens talentos, a White House Jiu-Jitsu School mais uma vez deixou Manaus-AM, no último fim de semana (27 e 28 de janeiro), rumo a São Paulo, onde aconteceram três importantes eventos com 12 atletas do time em ação. O resultado? Diversas medalhas na bagagem, sendo 9 de ouro, 5 de prata e 6 de bronze.



No torneio da AJP Tour - importante organização dos Emirados Árabes Unidos -, o faixa-cinza João Pedro Martins ficou em primeiro lugar, enquanto o faixa-amarela Agnaldo Neto em terceiro.



A CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo), por sua vez, realizou o Mundial No-Gi e a Internacional Taça São Paulo, campeonato com quimono em homenagem ao aniversário da cidade, ambos no Ginásio do Morumbi.



No Mundial No-Gi, os faixas-amarela Pietro Baseggio e Hewerson Marques foram os destaques, campeões após finalizarem as suas duas lutas. Além deles, o faixa-cinza Éder Cabral levou a prata, e João Pietro (faixa-cinza), Gabriel Henrique (faixa-verde) e Luiz Henrique (faixa-laranja) ficaram com o bronze.



A Internacional Taça São Paulo foi o evento em que a White House Jiu-Jitsu School teve o seu melhor aproveitamento, com 12 medalhas conquistadas do infantil ao infanto-juvenil.



João Pedro (faixa-cinza), João Ricardo (faixa-amarela), Davi Diogo (faixa-amarela), Pietro Baseggio (faixa-amarela), Agnaldo Neto (faixa-amarela) e Ira Lays (faixa-verde) foram campeões finalizando todos os seus oponentes. Já Éder Cabral (faixa-cinza), Roberto Renan (faixa-amarela), Luiz Henrique (faixa-amarela) e Gabriel Henrique (faixa-verde) terminaram na segunda posição, enquanto João Pietro (faixa-cinza) e Hewerson Marques (faixa-amarela) em terceiro.



Um dos destaques da White House Jiu-Jitsu School, Pietro Baseggio celebrou o resultado positivo nas redes sociais: "Foi um grande dia para o nosso time! Tivemos ótimos resultados, com 12 atletas e 20 medalhas. Parabéns aos amigos e parceiros de treino! Também estou feliz por ter a oportunidade de lutar dois grandes eventos da CBJJE em um único dia e ficar em primeiro em ambos".