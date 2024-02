Mato Grosso do Sul será palco do MS International Cup no fim de fevereiro - (Foto: Divulgação)

Mato Grosso do Sul será palco do MS International Cup no fim de fevereiro (Foto: Divulgação)

Publicado 05/02/2024 09:00 | Atualizado 05/02/2024 18:13

Começou a contagem regressiva para o MS International Cup - Gi & No-Gi! Marcado para o dia 24 de fevereiro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o evento será válido pela quarta etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu 2023/24, organizado pela CBJJD, além da primeira etapa do Circuito MS, feito pela FSMJJ.



O MS International Cup, vale citar, aplica os mesmos moldes dos campeonatos realizados pela CBJJD no Brasil, Chile e Europa, com Festival Kids, desafios e pontuação nos rankings (Circuito Nacional e MS). Além disso, pela primeira vez o torneio disputado no Rádio Clube Campo terá disputas com e sem quimono.



"O Circuito Mineirinho, que em 2024 completa 18 anos, há dois anos se tornou Circuito Nacional Mineirinho e tem duas etapas no Mato Grosso do Sul (MS International Cup e Brasileiro Centro-Oeste), que valem pontos para o ranking e ano passado foram fundamentais para os atletas que buscavam o título e a premiação. Temos uma parceria de 12 anos com o professor Fábio Rocha, que desenvolve um excelente trabalho com o Jiu-Jitsu pantaneiro, inclusive vindo para eventos no Rio de Janeiro com delegações gigantescas através da FSMJJ, Fundesporte e Governo do MS", explicou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.



As inscrições para o MS International Cup estão abertas no site www.fsmjj.com.br e seguem à todo vapor. Atletas de outros estados sem ser Mato Grosso do Sul e que desejam competir podem entrar com contato com o professor Fábio, que dará suporte local (Whatsapp 67 99170-9773).