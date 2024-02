Sétima edição do BJJ Storm terá superlutas kids entre as atrações - (Foto: Divulgação)

Publicado 05/02/2024 10:00 | Atualizado 05/02/2024 14:03

Marcado para os dias 16 e 17 de março, no SESC Contagem, em Minas Gerais, o BJJ Storm 7 irá abrir a temporada 2024 da organização mineira de Jiu-Jitsu, que tem tudo para repetir o sucesso do ano passado e crescer ainda mais no cenário nacional.



Além das disputas tradicionais, a sétima edição do BJJ Storm ainda vai contar com 28 lutas casadas kids (No-Gi). Até agora, cerca de 20 já foram organizadas, com alguns atletas pendentes e as inscrições acontecendo diretamente com Claudio Caloquinha - idealizador do evento - através do telefone (31) 99442-4325.