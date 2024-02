Parajiu-Jitsu será atração na maior feira multiesportiva da América do Sul - (Foto: JJPN)

O Arnold, vale lembrar, é o maior evento multiesportivo da América do Sul e o maior ponto de encontro dos setores de nutrição, fitness, esportes, lutas e saúde, e está de 5 a 7 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.



Ganhando cada vez mais espaço entre os atletas, fãs e a mídia, o 4º Brasileiro de Jiu-Jitsu Paradesportivo vai contar com 28 classes funcionais, sete categorias de absoluto, prêmios por equipes/estados, além da consagração do Rei do Tatame. As inscrições para o campeonato estão abertas através do site www.ilutas.com.br

Daniel é um dos principais responsáveis pelo avanço do Parajiu-Jitsu (Foto: Luciana Alves)

Fundador da JJPN e faixa-preta, Daniel Borges celebrou o retorno do Parajiu-Jitsu a um encontro da magnitude do Arnold South America, além de destacar a terceira edição do Desafio da Eficiência, um grande sucesso nos anos anteriores.



"É uma satisfação enorme poder levar para dentro do Arnold 2024 dois grandes eventos, que são o Brasileiro de Jiu-Jitsu Paradesportivo e o Desafio da Eficiência. Ambos são eventos que fazem com que a sociedade e o público presente pensem sobre inclusão, empatia e respeito ao próximo", afirmou Daniel, que completou:



"Teremos centenas de paratletas lutando em suas classes funcionais para descobrir quem são os melhores do Brasil, enquanto o Desafio é um momento especial onde celebridades do Jiu-Jitsu se desafiam em igualdade de condições contra pessoas com deficiência. E nisso a gente traz uma abordagem muito interessante para a causa, que é mostrar o quanto a pessoa deficiente pode ser eficiente no esporte independente da sua condição".

Em 2023, o Desafio da Eficiência contou com o duelo entre Deiveson Figueiredo, ex-campeão peso-mosca do UFC, e Dione Silva, casca-grossa de Santa Catarina e que conheceu a arte suave após perder a visão em 2014. A disputa de Parajiu-Jitsu aconteceu de quimono e em igualdade de visão, ou seja, com Deiveson vendado, sem poder enxergar - assim como Dione.

