Evento em Gramado contou com alto nível de Jiu-Jitsu - (Foto: Divulgação)

Evento em Gramado contou com alto nível de Jiu-Jitsu(Foto: Divulgação)

Publicado 06/02/2024 07:00 | Atualizado 06/02/2024 17:05

Mais de 600 atletas, entre os melhores do continente, subiram ao tatame na 6ª edição da etapa de Gramado-RS da AJP, realizada no último final de semana. O grande destaque ficou com a gaúcha Equipe A, que terminou a competição no lugar mais alto do pódio, com um total de 93 medalhas, 39 delas de ouro.



"Graças a Deus somos a equipe número 1 no geral, Equipe A campeã. Parabéns a todos da equipe e também aos organizadores por promoverem um dos melhores campeonatos que a gente já lutou, incluindo todas as federações. Parabéns, AJP, por mais esse grande campeonato", disse Márcio Mendonça, líder da Equipe A.