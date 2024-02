Renato Moicano derrotou Drew Dov=ber no co-main event do UFC Vegas 85 - (Foto: Reprodução)

Renato Moicano derrotou Drew Dov=ber no co-main event do UFC Vegas 85 (Foto: Reprodução)

Publicado 06/02/2024 12:15

Em claro crescimento, Renato Moicano foi um dos destaques do UFC Vegas 85, realizado no último sábado (3), em Las Vegas (EUA). Em ação no co-main event do card, o brasileiro teve um bom desempenho e, em luta sangrenta contra Drew Dober, derrotou seu adversário na decisão unânime dos jurados após três rounds disputados. Bem próximo do Top 10 da divisão peso-leve, o atleta de Brasília já deixou claro quem pretende enfrentar em sua próxima luta.



Pouco depois do seu resultado positivo no UFC Vegas 85, Renato Moicano utilizou suas redes sociais e, por meio de uma publicação em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), desafiou o experiente Beneil Dariush para um duelo no Brasil: "Dariush, te vejo no Brasil. Se você apoia a América, retuíte essa merd* e marque o UFC", escreveu Renato.