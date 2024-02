Duelos de alto nível agitaram o início do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 - (Foto: MBS Fotos)

Publicado 07/02/2024 07:00

Foi dada a largada para mais uma temporada de sucesso da LMJJ! E no último domingo (4), Visconde do Rio Branco-MG recebeu a primeira etapa do Campeonato Mineiro de de Jiu-Jitsu - Gi & No-Gi - em 2024.



Reunindo disputas com e sem quimono, e três superlutas, o evento ainda teve o Festival Kids como novidade e, entre as equipes, consagrou a Brow Team campeã geral. Na segunda posição veio a EJJ Douglas Fernandes, com a Guigo JJ em terceiro. Nova União Ponte Nova / Lifestyle e Meraki JJ completaram o Top 5, respectivamente.

No masculino adulto faixa-preta, ponto alto da competição, o destaque ficou por conta de Learsi Evangelista (Brazilian Top Team), campeão absoluto Gi - além de prata no peso -, e Tadeu Mendes (Rockys JJ), campeão peso e absoluto No-Gi. Tadeu, vale citar, ainda conquistou o ouro na sua categoria com quimono e a prata no peso aberto, vencendo 12 de 13 lutas."Graças a Deus deu tudo certo, venci com e sem o pano, ouro duplo No-Gi onde finalizei todas as lutas na minha divisão, então é só comemorar: cinturão, medalha e dinheiro no bolso", celebrou o faixa-preta após a premiação.Ainda entre os homens, outros campeões do absoluto foram Pyter Souza (faixa-azul juvenil), Nicolas Candido (faixa-branca), Carlus Antônio Correa (faixa-azul), Inoã Douglas (faixa-roxa) e Pablo Cruz (faixa-marrom) com quimono, assim como Ivan Coelho (faixa-branca) e Carlus Antônio Correa (faixas-azul/roxa) sem quimono. Já no feminino, Ana Carolina Porto faturou o peso aberto na faixa-branca e Rafaela Moreira nas faixas-azul/roxa.Nas superlutas, Fernando Filho (Delariva) derrotou Lucio Vianna (Trindade), enquanto Rafael Simões (Carlson Gracie) venceu Cristiano Viana (Matriz BJJ) e Adrielle "Vermelinha" (Brow Team) superou Bia Magalhães (AREPT Mundial).Presidente da LMJJ, o faixa-preta Thalles Moreira celebrou a abertura da temporada com um grande evento e fez um balanço da primeira etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024. "Mais uma vez tivemos um super evento, sucesso total, com a estreia do Festival Kids, correspondendo as expectativas, depois três grandes superlutas, sendo uma feminina inédita, isso sem falar no alto nível de todas as disputas e da premiação do ranking, que animou os atletas", encerrou Thalles.Com maior peso na disputa pelo ranking - e as passagens internacionais -, a segunda etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 irá acontecer nos dias 23 e 24 de março, em Manhuaçu-MG. Mais informações no site www.lmjj.com.br.