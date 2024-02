Meninas deram um verdadeiro show de Jiu-Jitsu - (Foto: MBS Lutas)

Publicado 07/02/2024 09:15

No último fim de semana, dias 2 e 3 de fevereiro, a Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, foi palco do Rio Summer National Open. Válido pela terceira etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu em 2023/24, o campeonato abriu o calendário 2024 da CBJJD com grande sucesso.



Reunindo centenas de atletas e diversas equipes, o evento contou com disputas com e sem quimono, Festival Kids e as tradicionais superlutas, que dessa vez consagraram as meninas. Em mais uma edição do Queen of Rio, quatro campeãs foram definidas no sábado (4): Ana Mel (Rocinha JJ), Ramilda Viana (Top Brother), Alany Candido (Geração UPP) e Viviane Santos (Geração UPP).



Já no domingo (5), com lutas do infanto-juvenil, as vencedoras foram Andressa Rodrigues (Top Brother), Maria Eduarda (Top Brother) e Gabrielle Cristine (Atos JJ), com todas as sete atletas levando para casa o cinturão e a coroa de rainha do Rio.

Queen of Rio foi um dos destaques do Rio Summer Open de Jiu-Jitsu (Foto: MBS Lutas)

Nos dois combates do Desafio Novos Talentos, Paulo Arthur (West Side) e Daniel Dias (Team Silva Project) saíram vitoriosos, em evento que ainda foi marcado pela grande participação das torcidas presentes - que agitaram a Arena -, além de apresentação especial das meninas pelo produtor e announcer, Bruno Bitzche.



Entre as equipes, a Double Five foi campeã geral (juvenil, adulto e master) e kids (pré-mirim ao infanto-juvenil) do Rio Summer National Open. No geral, a Double Five somou 28 medalhas de ouro, 28 de prata e 22 de bronze. Em segundo veio a GFTeam, com a Fábrica de Monstro BJJ em terceiro lugar. Top Brother e R1NG BJJ completaram o Top 5, respectivamente. Já no kids, o time carioca conquistou 29 ouros, 14 pratas e 17 bronzes, seguida por Conexão do Futuro, Geração UPP, Atos JJ e Top Brother.

Por fim, no masculino faixa-preta, que teve um alto nível técnico em busca das premiações em dinheiro, Lucas Amorin (Gordo JJ) faturou o absoluto adulto com quimono, enquanto Diego Silva (Team Silva Project) foi ouro duplo no master 1 e Paulo Cesar Maillet (Cesar Maillet Team) no master 2.



A sequência da temporada está marcada para o dia 24 de fevereiro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em evento que será válido pela quarta etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu2023/24, organizado pelaCBJJD, além da primeira etapa do Circuito MS, feito pelaFSMJJ. Inscrições abertas em www.fsmjj.com.br.



RESULTADOS POR EQUIPES - RIO SUMMER NATIONAL OPEN:



> Geral (juvenil, adulto e master)



1- Double Five

2- GFTeam

3- Fábrica de Monstro

4- Top Brother

5- R1NG BJJ



> Kids (pré-mirim ao infanto-juvenil)



1- Double Five

2- Conexão do Futuro

3- Geração UPP

4- Atos JJ

5- Top Brother