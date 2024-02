Alex Poatan teve suas habilidades exaltadas por Jon Jones em treino divulgado nas redes sociais - (Foto: Reprodução)

Alex Poatan teve suas habilidades exaltadas por Jon Jones em treino divulgado nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Publicado 07/02/2024 12:30

Considerado um dos grandes lutadores do UFC na atualidade, Alex Poatan vem se preparando para sua primeira defesa de cinturão na categoria dos meio-pesados, onde é o atual campeão. Nos últimos dias, o brasileiro divulgou um vídeo do seu treino na academia do ex-campeão Glover Teixeira e suas técnicas chamaram a atenção de ninguém menos que Jon Jones, atual dono do cinturão peso-pesado do Ultimate e ex-detentor do título meio-pesado da organização.



Nos comentários da publicação feita por Alex Poatan em sua conta oficial no Instagram, Jones se mostrou impressionado com as habilidades demonstradas pelo brasileiro, que esbanjou técnica e a tradicional potência dos seus golpes durante o treino: "Foram todos jogos divertidos até Alex entrar na área", escreveu Jon Jones, que ainda acrescentou colocando um emoji de fogo, demonstrando sua admiração pelo paulista.

Atual dono do cinturão meio-pesado, o brasileiro conquistou o título em novembro do ano passado, na luta principal do UFC 295, quando derrotou o ex-campeão Jiri Prochazka por nocaute técnico no segundo round. Alex, agora, vem aguardando pela definição do adversário para sua primeira defesa de cinturão e os nomes de Magomed Ankalaev e Jamahal Hill são os mais cotados como possíveis oponentes.



Campeão da divisão dos pesados do Ultimate, Jon Jones vem se recuperando de uma grave lesão no músculo peitoral e, recentemente, passou por uma cirurgia no cotovelo. Ainda sem previsão de retorno, "Bones" tinha duelo marcado contra o ex-campeão Stipe Miocic justamente para o card do UFC 295, em novembro passado, mas sua lesão impediu que o combate acontecesse.

Confira o treino abaixo: