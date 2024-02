Mateo Ponte - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/02/2024 11:43

Rio - Apesar da derrota por 1 a 0 para o Flamengo , com gol nos últimos minutos, o Botafogo viu um cenário positivo na lateral direita, grande carência do elenco no início da temporada. Titular pela primeira vez desde que foi contratado, o uruguaio Mateo Ponte deu resposta à altura ao técnico Tiago Nunes e foi um dos destaques da equipe alvinegra.

O clássico foi o primeiro jogo de Mateo em 2024, já que o jogador estava à disposição da seleção uruguaia, que foi eliminada ainda na primeira fase do Torneio Pré-Olímpico, na Venezuela. Contratado junto ao Danubio-URU, o jovem, de apenas 20 anos, segurou o ataque rubro-negro e mostrou serviço. Tiago Nunes valorizou a atuação do defensor.

"Diria o sábio que você aprende com os próprios erros e com os erros dos outros. A gente liberou o Mateo (para o Pré-Olímpico) porque acreditou que ele teria um aprendizado grande trabalhando com o Marcelo Bielsa e eles me encaminharam todos os treinamentos. Eu vi todos os dias o Mateo treinando. O que ele mostrou nos treinamentos, nos amistosos e nos jogos, me deu confiança de que ele poderia jogar", disse o técnico do Botafogo.

Para a posição, o Botafogo acertou a chegada de Damián Suárez, de 35 anos, ídolo do Getafe-ESP, que chega ao clube cercado de expectativas. Ainda jovem e considerado promessa, Mateo, no entanto, não sentiu a pressão de um grande jogo pelo Alvinegro.

"A bola não pergunta idade. Pergunta se você gosta dela, trata bem, joga jogos importantes e não sente pressão. O Mateo deixou claro que se sente à vontade nesse ambiente. Ele pode errar tecnicamente, taticamente, mas mentalmente estava muito forte. Existem jogadores que no dia a dia mostram que não estão preparados e por isso você precisa ter mais cuidado para lançar. O Mateo não", destacou Tiago Nunes.

Antes do retorno de Mateo Ponte, Tiago Nunes testou dois esquemas táticos com improvisações do lado direito: linha de três zagueiros com um ponta fechando o setor (Victor Sá ou Júnior Santos), além de Tchê Tchê, volante, atuando no lugar de uma peça de ofício. Com a boca atuação no clássico, Mateo Ponte se credencia a boa opção para o treinador no Campeonato Carioca.