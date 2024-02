Momento em que Léo Pereira marcou o gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Botafogo - Gilvan de Souza /Flamengo

Publicado 08/02/2024 13:52

Rio - O Botafogo parece que ainda não virou a página de 2023. Após sofrer gols no fim nos últimos dois jogos, o Alvinegro deixou escapar pontos importantes na disputa pela liderança e caiu para o terceiro lugar na classificação da Taça Guanabara. O fantasma da derrocada no Brasileirão do ano passado ainda parece assombrar o elenco alvinegro, que não encontra uma solução para reagir.

Com falha de Gatito nos acréscimos, o Botafogo foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, nesta última quarta-feira (7), pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Já na partida anterior, empatou com o Nova Iguaçu por 2 a 2, após sofrer um gol aos 44 minutos do segundo tempo. O Alvinegro chegou a vencer por 2 a 0, mas permitiu a reação da equipe da Baixada.

Os jogos contra Nova Iguaçu e Flamengo aumentam uma lista extensa de jogos em que o Botafogo sofreu gols no fim. No Brasileirão do ano passado, o Alvinegro perdeu pontos contra o Palmeiras (derrota sofrida com gol aos 54 do segundo tempo), Bragantino (empate aos 50 minutos do segundo tempo), Santos (empate aos 44 do segundo tempo) e Coritiba (empate sofrido aos 54 do segundo tempo).

O fantasma, no entanto, já assombrou em outras ocasiões. Em 2022, o Botafogo deixou escapar a vaga na final do Carioca aos 52 minutos do segundo tempo. Após perder para o Fluminense por 1 a 0 no jogo de ida, no Nilton Santos, o Alvinegro vencia por 2 a 0, na volta, no Maracanã, tendo feito o segundo gol com Erison, aos 48 minutos. A classificação parecia certa, mas Germán Cano descontou aos 52 e garantiu o Tricolor na decisão - que tinha a vantagem do empate no agregado por conta do título da Taça Guanabara.

Com a derrota diante do Flamengo, o Botafogo caiu para o terceiro lugar e segue com 11 pontos. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela 8ª rodada da Taça Guanabara.