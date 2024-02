Luiz Henrique estreou pelo Flamengo no clássico com o Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Luiz Henrique estreou pelo Flamengo no clássico com o BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 08/02/2024 16:20

Rio - Horas após fazer sua estreia pelo Botafogo no clássico com o Flamengo, na última quarta-feira (7), no Maracanã, o atacante Luiz Henrique embarcou para a Espanha. O jogador irá para Sevilla, cidade onde morava antes de assinar com o Glorioso, para a festa de aniversário de um ano da filha Anallu, que já estava marcada no país europeu antes dele se transferir. A informação é do site "ge".

A ida de Luiz Henrique à Espanha já estava acertada com o Botafogo. O atacante, assim como o restante do elenco, terá dois dias de folga, já que o clube só volta a jogar na próxima quarta-feira (14), após o Carnaval, contra o Volta Redonda. Sendo assim, ele não perderá nenhum treino.

Além do aniversário da filha, Luiz Henrique também aproveitará a viagem para definir os últimos detalhes de sua mudança para o Brasil. Ele deixou familiares na Espanha encaminhando os últimos ajustes antes de sua volta ao país.

Luiz Henrique foi titular do Botafogo na derrota por 1 a 0 para o Flamengo. O jogador desembarcou no Rio no último domingo (4), treinou com o elenco na segunda (5) e na terça (6) e já foi para o clássico de quarta.