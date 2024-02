Leandro Damião atuou no Flamengo entre 2016 e 2017 - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/02/2024 14:18

Rio - Ex-jogador do Flamengo e com passagens pela seleção brasileira, o atacante Leandro Damião retornou ao futebol brasileiro após disputar cinco temporadas no Kawasaki Frontale, do Japão. O centroavante, de 34 anos, foi anunciado nesta quinta-feira (8) como novo reforço do Coritiba, onde vestirá a camisa 9.

Leandro Damião assina pré-contrato com o Coritiba

pic.twitter.com/2yWOj0wUhE — Coritiba (@Coritiba) February 8, 2024 Damião chegará à capital paranaense na segunda-feira (12) para fazer exames médicos. Ele revelou que suas expectativas são grandes no Coritiba, que disputará a Segundona em 2024. Damião chegará à capital paranaense na segunda-feira (12) para fazer exames médicos. Ele revelou que suas expectativas são grandes no Coritiba, que disputará a Segundona em 2024.

“As expectativas são altas. Este é um clube historicamente campeão e eu sou extremamente motivado por desafios. Ao lado dos meus companheiros, vamos alcançar grandes resultados e dar alegria a essa torcida apaixonada”, comentou o atacante.

Leandro Damião viveu sua melhor fase no futebol entre 2011 e 2012, quando vestia a camisa do Internacional. Nesse período, inclusive, ele foi chamado por Mano Menezes para integrar a seleção brasileira em amistosos e no Superclássico das Américas de 2011. Ele também foi chamado por Luiz Felipe Scolari, em 2013, para a disputa da Copa das Confederações, entretanto, foi cortado por lesão.

Leandro Damião também teve passagem no futebol carioca quando, entre 2016 e 2017, defendeu a camisa no Flamengo. O atacante, entretanto, teve um desempenho aquém do esperado no Rubro-Negro, fazendo onze gols e dando duas assistências em 40 jogos.