Du Queiroz será emprestado ao GrêmioDivulgação / Zenit

Publicado 08/02/2024 16:02

Rio - Após sua negociação com o Vasco melar, o volante Du Queiroz já tem um novo clube. O Grêmio acertou a contratação do jogador, de 24 anos, que foi revelado pelo Corinthians e, atualmente, defende o Zenit, da Rússia. As informações são do "ge".

Du Queiroz será emprestado até dezembro. O acordo conta com uma opção de compra. No momento, o Grêmio e o Zenit estão trocando documentos, e o volante já é aguardado na próxima semana, em Porto Alegre, para fazer exames e assinar contrato.

Du Queiroz era um dos nomes preferidos pela diretoria do Vasco para repor as ausências de Paulinho e Jair, que ficarão boa parte da temporada fora por conta de sérias lesões em seus joelhos. Entretanto, a negociação não aconteceu por conta de um problema de proporção internacional envolvendo a 777 Partner s.

Tratado como uma das grandes promessas das categorias de base do Corinthians, Du Queiroz deixou o clube paulista rumo ao Zenit em junho do ano passado. O volante fez 16 partidas no clube russo, e anotou um gol.