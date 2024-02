Lakers inaugura Kobe Bryant nesta quinta-feira, em Los Angeles. O lendário jogador de basquete morreu em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia, aos 41 anos, em janeiro de 2020 - AFP

Publicado 08/02/2024 16:54

Rio - Maior ídolo da história do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant será eternizado em uma estátua, nesta quinta-feira (8), no lado externo da Crypto Arena, em Los Angeles, na Califórnia. O lendário jogador de basquete morreu em um acidente de helicóptero, na cidade de Calabasas, na Califórnia, aos 41 anos, em janeiro de 2020. Ele viajava com a sua filha Gianna, de 13 anos, e mais sete pessoas. Ninguém sobreviveu.

Kobe Bryant defendeu o Lakers entre 1996 e 2016. Em 20 temporadas pela franquia na maior liga de basquete do mundo, o lendário jogador foi cinco vezes campeão da NBA, duas vezes o melhor das finais, uma vez o melhor da temporada e 18 vezes selecionado para o Jogo das Estrelas. Ele teve as camisas 8 e 24 aposentadas, e encerrou a carreira como o terceiro maior pontuador da história da liga - hoje é o quarto.

A cerimônia de inauguração da estátua deve contar com a presença da viúva Vanessa Bryant, da filha mais velha Natalia e dos ex-jogadores Shaquille O'Neal e Pau Gasol, que fizeram história pela franquia ao lado de Kobe, além de Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, outros dois ídolos da equipe. A dona Jeanie Buss e o diretor geral Rob Pelinka também devem estar presentes.

O Los Angeles Lakers enfrenta o Denver Nuggets, às 00h (de Brasília), na Crypto Arena. O Lakers vestirá a camisa "Black Mamba", que foi feita inspirada em Kobe Bryant, na temporada 2019/20, ano do último título conquistado pela franquia. Na época, a equipe angelina venceu a equipe do Colorado nos playoffs e utilizou o uniforme no jogo decisivo. No ano passado, o Nuggets foi o algoz do Lakers na final da Conferência Oeste e, posteriormente, conquistou a NBA pela primeira vez na história.