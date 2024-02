Thiago Alcântara - Divulgação / Liverpool

Publicado 08/02/2024 16:40

Rio - De volta aos gramados no último domingo, após 10 meses afastado, Thiago Alcântara, de 32 anos, sofreu uma nova lesão no Liverpool. O espanhol sofreu uma contusão muscular, após atuar por apenas cinco minutos na derrota para o Arsenal, pelo Campeonato Inglês.

O meia ficou sem atuar por quase 300 dias afastado por conta de uma lesão no quadril, que o levou a realizar a fazer uma operação. O contrato de Thiago Alcântara com o Liverpool se encerra ao final da atual temporada. Ele está no clube inglês desde setembro de 2020.

Filho do ex-jogador da seleção brasileira, Mazinho, Thiago nasceu na Itália, mas preferiu utilizar a nacionalidade espanhola. Ele foi revelado pelo Barcelona, passou pelo Bayern e atualmente defender o Liverpool. O meia participou da Copa do Mundo de 2018.