Astrid Wett - Reprodução / Twitter

Publicado 08/02/2024 17:20

Rio - A musa do Chelsea, Astrid Wett, de 23 anos, celebrou a classificação da seleção nigeriana para a final da Copa Africana de Nações. A inglesa torceu a favor da Nigéria, que derrotou a África do Sul nos pênaltis, e depois publicou uma foto utilizando apenas uma roupa íntima verde.

"Verde para a Nigéria", escreveu a musa junto da publicação. Os seus seguidores foram ao delírio e fizeram muitos elogios sobre sua forma física.

Nigéria e Costa do Marfim se enfrentam na final da competição, no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília). A equipe nigeriana deseja o quarto título do torneio, enquanto os marfinenses querem o tri.