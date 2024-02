Mbappé - AFP

Publicado 08/02/2024 17:58

Rio - O futuro de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain parece cada vez mais perto do fim. Com contrato até junho deste ano, o craque francês é alvo do Real Madrid, da Espanha, e pode assinar contrato numa transferência sem custos. Em entrevista durante o congresso da Uefa, nesta quinta-feira (8), o presidente Nasser Al-Khelaifi não garantiu a permanência do astro e deixou o futuro em aberto.

"Quando ambos tivermos decidido, diremos o que vai acontecer com Mbappé", disse.

O Real Madrid tenta contratar Mbappé há duas temporadas. O jogador quer um salário de 50 milhões de euros por ano (cerca de R$ 270 milhões) , além de luvas de 120 milhões de euros (R$ 640 milhões). A saída do craque francês do PSG pode acarretar num prejuízo de R$ 500 bilhões nas negociações de venda de transmissão do Campeonato Francês para o período de 2024 a 2029.

Mbappé foi contratado pelo PSG em 2017 numa negociação que custou 180 milhões de euros (R$ 674,7 milhões na cotação da época). O craque francês soma 289 jogos, 242 gols e 105 assistências. Ele é o maior artilheiro da história do clube parisiense e conquistou cinco vezes o Campeonato Francês, três Copas da França, duas Copas da Liga e três Supercopas da França.