Coletiva do Marcos Braz, vice presidente do Flamengo, local CT George Helal, Ninho do Urubu, nesta Quinta-feira (21).Cleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 08/02/2024 17:50

Rio - Apesar dos rumores de um acerto encaminhado com o Bragantino, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que o clube paulista continua fazendo jogo duro pela liberação do zagueiro Léo Ortiz. O Rubro-Negro tem a contratação do jogador como prioridade para 2024.

"Está brabo. Eles (Bragantino) não querem abaixar", disse Marcos Braz, na última quarta, no Maracanã, ao ser questionado pelo jornalista Rodrigo Ramos.

O interesse do Flamengo no jogador, de 28 anos, foi iniciado desde o ano passado, porém, o Bragantino não tem facilitado o acerto. A contratação de um zagueiro é vista como prioridade para o Rubro-Negro em 2024, já que o setor é visto como carente.

Revelado pelo Internacional, Léo Ortiz passou pelo Sport e pelo Red Bull Brasil, antes de chegar ao Bragantino em 2019. No clube paulista se destacou sendo até convocado por Tite para a seleção brasileira em 2022. Na última temporada, ele teve uma lesão e atuou em apenas 22 jogos, marcando três gols.