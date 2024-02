Nova Iguaçu venceu o Madureira no Laranjão e embolou a classificação do Carioca - Divulgação/Nova Iguaçu

Publicado 08/02/2024 17:49 | Atualizado 08/02/2024 17:54

Rio - Equipe sensação do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu venceu mais uma e se afirmou na zona de classificação para as semifinais. Nesta quinta-feira (8), no Estádio Jânio Moraes, o Laranjão, os comandados de Carlos Vitor bateram o Madureira pelo placar de 1 a 0 com gol marcado pelo atacante Carlinhos, artilheiro da competição com seis tentos anotados.

Com o resultado, o Orgulho da Baixada chegou a 14 ponto somados e pulou para a vice-liderança, atrás apenas do Fluminense. O próximo compromisso será na quinta-feira (15), contra o Boavista, novamente no Laranjão.

Depois de um primeiro tempo equilibrado e com o Madureira conseguindo criar boas oportunidades, Carlos Vitor promoveu alterações que mudaram o rumo da partida, como a entrada do meia Emerson Carioca. Após diversas chances construídas no terço final, o Nova Iguaçu contou com o brilho do principal nome do elenco.

O único gol da partida saiu apenas aos 25 minutos do segundo tempo. Após sobra de bola na entrada da área, Albert desviou de cabeça encontrando Carlinhos, que ganhou de dois marcadores no jogo físico, protegeu a bola e soltou uma bomba sem chance de defesa para o goleiro Mota.

Nos últimos minutos do duelo, nos acréscimos, o goleiro Fabrício salvou o resultado com duas grandes defesas. A primeira após finalização de bicicleta de Fábio, e a segunda aos 50 minutos após cabeçada de Arthur Edeson.

Já tendo enfrentado os quatro grandes (derrota para o Fluminense, empate com Botafogo e Flamengo e vitória sobre o Vasco), o clube da Baixada Fluminense começou a sonhar com uma classificação e só depende das próprias forças para tirar um gigante do Rio de Janeiro da fase final.