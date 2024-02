Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 08/02/2024 23:31

Rio - Apenas pela segunda vez na temporada com a equipe considerada titular e em seu reencontro com a torcida no Maracanã, o Fluminense, na noite desta quinta-feira (8), pela sétima rodada do Campeonato Carioca, venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 com golaço do artilheiro Germán Cano em duelo marcado por extrema superioridade da equipe comandada por Fernando Diniz. O Tricolor sufocou a equipe de Saquarema durante todo o jogo, parou diversas vezes na grande atuação do goleiro Leandro e só foi abrir o placar na reta final.

Com o resultado, o clube das Laranjeiras aumentou a vantagem na liderança do Carioca com 17 pontos somados, três a mais em relação ao Nova Iguaçu, segundo colocado. O próximo compromisso será na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no clássico com o Vasco.

O jogo

Invicto na competição, o Fluminense foi a campo para voltar a abrir vantagem na liderança, já que o Nova Iguaçu, grande surpresa da edição de 2024, havia encostado após vencer o Madureira em casa. Força máxima para cima do Sampaio Corrêa, até então sem nenhuma vitória na competição e brigando contra o rebaixamento.



Na primeira etapa, se não fosse o belíssimo desempenho do goleiro Leandro Matheus, a equipe comandada pro Fernando Diniz teria descido para o vestiário com um placar favorável. O estilo de jogo característico sufocou a equipe comandada pelo experiente Alfredo Sampaio, que se postou de forma defensiva buscando os contra-ataques



O amplo domínio resultou em boas oportunidades de gol, principalmente com Germán Cano, que parou duas vezes nas mãos do arqueiro da equipe da Região dos Lagos. Na mais clara delas, Arias recuperou no campo de ataque, saiu livre e rolou para o argentino, que, sem marcação, pecou ao finalizar em cima do goleiro.



Coragem para jogar

Para o segundo tempo da partida, Diniz promoveu as entradas de Renato Augusto - antes do reinício - e Douglas Costa, que fez sua estreia pelo Flu. A pressão continuou igual à aplicada na primeira parte do jogo, mas ainda esbarrando no bem armado sistema defensivo do Sampaio Corrêa.



Logo após a parada técnica, na casa dos 25 minutos, o técnico tricolor abriu mão da força física na zaga e colocou o time para frente. Além de Thiago Santos (sacado para entrada de Renato Augusto), Felipe Melo também deixou o campo para dar lugar a Lelê. Fluminense no ataque total em busca dos três pontos, e o gol, depois de tanto sufoco, saiu.



E dos pés do artilheiro, da referência do Fluminense nas últimas duas temporadas, que conseguiu passar por Leandro. Aos 30 minutos, Renato Augusto cruzou, Lelê cabeceou errado e a bola parou nos pés de Cano, que tirou a marcação com toque sutil por cima e fuzilou a meta Sampaio Corrêa para abrir o placar no Maracanã e dar números finais.



Ficha técnica



Fluminense 1 x 0 Sampaio Corrêa



Local: Maracanã

Data e hora: 8/2 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Rejane Caetano da Silva

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Thayse Marques Fonseca



Gols: German Cano 30'/2ºT (FLU)



Cartões amarelos: Renato Augusto (FLU)



FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Santos (Renato Augusto), Felipe Melo (Lelê) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli, Ganso e Jhon Arias; Keno (Douglas Costa) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.



SAMPAIO CORRÊA: Leandro; Lucas Carvalho (Roberto), Índio, Elenilson e Guilherme; Rodrigo Dantas, Marcelo, Gabriel Agú (Eduardo Rosado) e Rafael Pernão; Max (Davi Santos) e Elias (Gustavo Tonoli). Técnico: Alfredo Sampaio.