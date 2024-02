Pep Guardiola - AFP

Pep GuardiolaAFP

Publicado 08/02/2024 18:20

Rio - O diretor de futebol do Barcelona, Deco, de 46 anos, negou que o clube espanhol tenha procurado Pep Guardiola, treinador do Manchester City, para propor ao espanhol um retorno na próxima temporada. O luso-brasileiro afirmou que ainda não houve nenhuma procura para o substituto de Xavi e reforçou o vínculo de Guardiola com o atual campeão europeu.

"Não estamos falando com nenhum treinador, na verdade. Zero conversa. Pep Guardiola tem contrato com outro clube, nunca falaria dele - seria um desrespeito para o Man City", afirmou Deco.

Considerado um dos maiores técnicos de todos os tempos, Guardiola dirigiu três clubes na carreira: Barcelona, Bayern e Manchester City. No clube espanhol, o treinador trabalhou de 2008 a 2012, tendo conquistado: dois Mundiais de Clubes, duas Ligas dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, duas Supercopas da Europa e três Supercopas da Espana,