Lance do jogo entre Argentina e Paraguai - Federico Parra / AFP

Publicado 08/02/2024 19:02 | Atualizado 08/02/2024 19:04

Venezuela - Em um jogo marcado por um final emocionante, Argentina e Paraguai empataram em 3 a 3 no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, nesta quinta-feira, 8, pela segunda rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. Vale destacar que o placar da partida era 2 a 2 até os 45 minutos do segundo tempo, quando a Albirroja marcou, ficou a vantagem no marcador e garantia vaga em Paris-2024. No entanto, a Albiceleste arrancou o empate nos acréscimos para dar números finais ao duelo.

Com o resultado, o Paraguai chegou aos quatro pontos e segue no topo da tabela do quadrangular final. Já a Argentina soma dois pontos e aparece na segunda colocação.

O Paraguai volta a campo no próximo domingo, 11, para enfrentar a Venezuela no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas. A partida será válida pela tercecira e última rodada do quadrangular final.

Já a Argentina encara o Brasil no mesmo dia e local. O jogo também é válido pela última rodada do quadrangular.