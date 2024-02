Maignan, goleiro do Milan, sofreu racismo em jogo do Campeonato Italiano - AFP

Publicado 08/02/2024 19:50

Itália - Uma pesquisa realizada na Itália apontou que uma parte da população do país considera normal os insultos racistas na hora de torcer por um time de futebol. Na enquete, realizada pelo instituto SWG, 16% dos entrevistados indicaram que acham válido imitar macaco ou jogar banana em jogadores negros durante as partidas.

Ao todo, a pesquisa ouviu 800 italianos entre os dias 24 e 26 de janeiro. Além dos 16% que acham normal os ataques racistas, 18% consideram como parte do futebol fazer ofensas xenofóbicas a torcedores adversários, como chamar de cigano ou judeu de forma pejorativa.

Outro dado chocante do levantamento é que 22% dos entrevistados entendem que os jogadores são obrigados a aturar qualquer tipo de insulto, uma vez que são pessoas públicas e pagas pelos clubes dos torcedores.

A Itália costuma ser constantemente palco de episódios de racismo no futebol. Recentemente, um jogo do Campeonato Italiano entre Milan e Udinese precisou ser interrompido por ofensas racistas ao goleiro Mike Maignan, do time de Milão.