Maignan, goleiro do Milan - AFP

Publicado 20/01/2024 18:45

Itália - Um episódio lamentável marcou o duelo entre Udinese e Milan, neste sábado (20), no Estádio Friuli, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Maignan, goleiro do Milan, relatou ter recebido ofensas racistas da torcida da Udinese e o árbitro Fabio Maresca paralisou a partida aos 33 minutos do primeiro tempo.

No momento em que o jogo foi interrompido, o Milan vencia por 1 a 0, com gol de Loftus-Cheek. Os dois times deixaram o campo de jogo e a bola só voltou a rolar cinco minutos depois.

Mesmo após a paralisação, Maignan continuou sendo perseguido pela torcida da Udinese. O goleiro recebia uma sonora vaia a cada toque que dava na bola.