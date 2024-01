Zion Bethonico, de 17 anos, faturou a medalha de bronze no snowboard cross - Divulgação/COI

Publicado 20/01/2024 18:30

Rio - O Brasil conquistou a primeira medalha de sua história nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, em Gangwon, na Coréia do Sul. O catarinense Zion Bethonico, de 17 anos, faturou o bronze no snowboard cross. O resultado superou a melhor marca do país, conquistada com a atleta Isabel Clark, na versão principal da Olimpíada de Inverno, em 2006.

Nos Jogos de Inverno de Turim, na Itália, em 2006, Isabel Clark conquistou o nono lugar no snowboard cross. Este foi o melhor resultado do Brasil na competição. Já nos Jogos de Inverno da Juventude, a melhor colocação de um brasileiro foi conquistada por Marley Linhares, que ficou em oitavo lugar no monobob, em Lillehammer, na Noruega, 2016.

O resultado de Zion Bethonico é histórico para o Brasil. O catarinense não estava entre os favoritos a um lugar no pódio. O jovem, de 17 anos, começou a campanha de forma discreta com um terceiro lugar na primeira bateria, mas brilhou na sequência vencendo as quatro provas seguintes, conquistando 18 dos 20 pontos que estavam em disputa.

Além de não figurar entre os favoritos a um lugar no pódio, Zion Bethonico chegou aos Jogos de Inverno após herdar a vaga do irmão. Noah Bethonico garantiu a classificação para a competição, mas completou 20 anos e atingiu a idade limite. Sendo assim, a vaga foi repassada para Zion, que era o próximo atleta com idade elegível.