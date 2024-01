Maracanã - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 20/01/2024 16:00 | Atualizado 20/01/2024 16:06

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro recebeu seis recursos de impugnação na primeira etapa da licitação do Maracanã. Cada um dos três concorrentes entrou com recursos contra os outros, segundo o "ge". Os casos serão analisados pela Comissão Especial de Habilitação e o resultado da análise será divulgado no início de fevereiro.

São três concorrentes pela licitação do Maracanã: Flamengo e Fluminense juntos, o Vasco com a empresa WTorre, e a Arena 360, grupo responsável pela administração do Mané Garrincha, em Brasília. O vencedor terá direito pela gestão do estádio pelos próximos 20 anos. Ainda não há data prevista para o resultado do vencedor da licitação.

Flamengo e Fluminense administram o Maracanã desde 2019. A dupla ganhou a permissão para gerir o estádio pelo próximo ano através do Termo de Permissão de Uso (TPU) do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Cronograma do processo de licitação do Maracanã:

1) Dia 7 de dezembro de 2023: propostas entregues pela dupla Flamengo e Fluminense, Vasco e Arena 360.

2) Dia 19 de dezembro de 2023: comissão de licitação habilita os três concorrentes e abre prazo para impugnações

3) Primeira semana de fevereiro de 2024: Governo prevê divulgar resultado de análise de impugnações e defesa em total de seis recursos de concorrentes

4) Fase 2 - sem data estipulada: abertura dos envelopes de propostas técnicas dos classificados e nova abertura de prazos para recursos e análise do Governo em cima destes recursos

5) Fase 3 - sem data estipulada: abertura dos envelopes de propostas financeiras dos classificados e nova abertura de prazos para recursos e análise do Governo em cima destes recursos

6) Publicação do resultado - sem data prevista.