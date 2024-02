Karoline Lima e Léo Pereira assumem o namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2024 15:49 | Atualizado 06/02/2024 15:50

Karoline Lima publicou a primeira foto ao lado de Léo Pereira após ser pedida em namoro pelo jogador de futebol. O atleta rubro-negro surpreendeu a influencer ao chama-la ao palco para oficializar o relacionamento durante sua festa de aniversário de 28 anos, que aconteceu na madrugada da última segunda-feira (5).

Em uma galeria de fotos publicada no Instagram nesta terça-feira (6), a modelo surgiu em clima de romance com Léo e compartilhou registros do momento em que aceitou o pedido de namoro. "Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil", escreveu Karoline na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Pouco antes de assumir o relacionamento no último domingo (5), Karoline foi com a amiga, a ex-BBB Larissa Santos, assistir ao jogo do Flamengo no Maracanã. No Instagram, a mãe de Cecília posou usando a camisa do time com o nome "Karolino", apelido que Léo ganhou da torcida rubro-negra desde que o affair se tornou público.

Vale lembrar que Léo Pereira anunciou o fim de seu relacionamento com Tainá Costa em setembro de 2023. Já Karoline Lima se separou de Éder Militão em julho de 2022.