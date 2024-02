Flordelis - Divulgação

Publicado 06/02/2024 11:25 | Atualizado 06/02/2024 11:32

Suzane von Richthofen, agora Suzane Magnani Muniz, não foi a única condenada por homicídio a mudar de nome na tentativa de deixar o passado criminoso para trás. A pastora e ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, também adotou a estratégia de trocar de sobrenome após ser condenada.

Famosa antes mesmo do assassinato de seu marido, Anderson do Carmo, em 2019, pelo crime, a pastora resolveu apagar o passado. Após a condenação, Flordelis passou a namorar o produtor musical Allan Soares e planejava casar-se com ele. O próximo passo, então, seria livrar-se do sobrenome do ex-parceiro.

Para isso, obteve na Justiça a autorização para retirar o sobrenome do marido dos seus documentos pessoais e voltar a usar o nome de solteira, passando a chamar-se Flordelis dos Santos. Porém, os planos de casamento não se concretizaram. Seguindo orientações, a ex-deputada decidiu encerrar o relacionamento com Allan Soares..

Vale destacar que a mudança de nome é vista como uma tentativa de se distanciar dos crimes pelos quais foram condenadas, uma estratégia comum entre assassinos. Suzane e Flordelis não foram as únicas a buscar uma nova identidade após cumprirem penas por crimes graves. Porém, ambas são figuras de grande interesse público.