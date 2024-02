Davi no BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Davi no BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 06/02/2024 09:33

Davi continua sendo o centro das atenções no BBB24 e nas redes sociais. Mesmo após enfrentar desafios dentro da casa e comentários polêmicos de outros participantes, o brother é um dos grandes favoritos ao prêmio do reality show. Além do apoio dos telespectadores anônimos, diversos famosos estão com o baiano.



Entre as celebridades que apoiam Davi, está a renomada autora de novelas Glória Perez. A famosa já expressou solidariedade anteriormente, desejando força ao brother nas redes sociais. Porém, agora ela foi além para defender o participante.



Glória Perez compartilhou um vídeo ironizando o famoso "psiu" utilizado por Davi. Para quem não sabe, o baiano tem mania de chamar a atenção dos participantes com a expressão, mas não tem agradado muitos colegas assim. Em defesa de Davi, Glória Perez postou a música que diz: “a todo mundo eu dou psiu”.



Nos comentários, a publicação dividiu opiniões: “Psiu na terra significa, olhe pra mim! Preste atenção!”, afirmou um internauta. “Ridículo o apoio a esse grosso!”, criticou outro. “Não foi esse tipo de Psiu não! Não deboche! Oxe!”, apontou uma terceira. “Ei psiu, você é o CAMPEÃO viu?”, brincou mais uma.