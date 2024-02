Marvvila e Ludmilla - Foto: Reprodução

06/02/2024

Durante sua participação no “Tá Benito Podcast”, a cantora Marvvila se abriu sobre a sua relação com a Ludmilla. Optando por focar nos aspectos positivos, a pagodeira contou o que aconteceu entre as artistas. Revelando ter sido convidada pela funkeira para cantar em sua casa, ela explicou que deram início a uma amizade.



Questionada se alguém já a “boicotou”, Marvvila não quis citar nomes, mas confirmou. Já em relação a treta com a Ludmilla, a pagodeira começou: “São tantas coisas que eu prefiro não abrir tanto. Eu vou falar a parte boa. Eu a conheci, gravei. [...] Nasceu ali uma amizade e ela era funkeira, não existia pagode ainda”, declarou.



Marvvila compartilhou detalhes sobre sua participação no início do Numanice. “Eu já fazia pagode, mas não tinha nenhuma música autoral, então a minha primeira de pagode gravada foi no projeto e depois acabou não existindo mais [...] São tantas coisas que eu prefiro abreviar. Fico com a parte boa”, revelou.



Após afirmar que ela e a artista nunca mais conversaram sobre a briga, Marvvila foi questionada se participaria do Numanice. “[Ela] não vai convidar”, disparou a cantora. “A gente teve a nossa época juntas ali, foi bem legal. Também tiveram coisas muito chatas, mas, sabe, cada uma fazendo o seu trabalho. [...] Vida que segue”, finalizou.