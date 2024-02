Débora Denecke com Érika Januza no Baile da Vogue - Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2024 19:12 | Atualizado 05/02/2024 20:59

O famoso Baile da Vogue aconteceu no último sábado (3) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e reuniu diversas celebridades. A influencer e maquiadora Débora Denecke participou pela primeira vez do evento de gala pré-Carnaval, que esse ano teve o tema Galáctika, e deu detalhes sobre os bastidores da festa.

"Foi emocionante ver todas as fantasias maravilhosas extravagantes, tenho uma paixão pela moda e a arte. Achei muito incrível essa conexão e a energia do baile”, disse em entrevista à coluna.

Erika Januza. Ela passou por momentos difíceis ao ser diagnosticada com Covid-19. Na ocasião, Débora, que também é ativista da violência contra mulheres brasileiras na Europa, conta que teve a oportunidade de conversar sobre seu trabalho no exterior e história de vida com a atriz. Ela passou por momentos difíceis ao ser diagnosticada com Covid-19. Na ocasião, a brasileira contou ao O Dia como foi ver a sua vida virar de cabeça pra baixo quando ficou internada mais de um mês em estado grave no hospital Saint Jürgen Krankenhaus, na cidade de Bremen na Alemanha.

"Ouviu a minha história e fez questão de fazer vídeos e fotos comigo, ela foi super simpática, foi incrível”, afirmou a artista, que já trabalhou com Leonardo, Orlando Morais, Margareth Menezes, Elba Ramalho.

fotogaleria “A gente conversou um pouquinho disse que eu gostaria muito de fazer um dia um ensaio com ela”, destacou Débora. “Fiquei mega feliz e grata”, completou.

