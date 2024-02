Paolla Oliveira faz exigência na Sapucaí para evitar Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira faz exigência na Sapucaí para evitar Deolane BezerraReprodução/Instagram

Publicado 05/02/2024 16:12 | Atualizado 05/02/2024 16:46

A treta continua reinando entre Paolla Oliveira e Deolane Bezerra, após esse colunista noticiar em primeira mão no ano passado a “torta de climão”, que aconteceu no primeiro em saio da Escola de Samba Grande Rio em que a ex-A Fazenda participou, parece que o ranço de Paolla contra Deolane só aumenta.

A poucos dias do Carnaval, a atriz, que é a Rainha de Bateria da Grande Rio, fez um pedido inusitado aos organizadores de um camarote da Marquês de Sapucaí. O motivo seria para evitar reencontrar a advogada nos bastidores.



O desafeto teria começado após a atriz evitar a influencer a todo custo durante um dos ensaios da Grande Rio. Muitos especularam que o motivo seria que a advogada estava chamando mais a atenção do que a Rainha de Bateria da agremiação. Mas não foi bem isso que aconteceu. Amigos da coluna Daniel Nascimento contaram que Paolla não posou com a advogada para evitar ter seu nome associado ao de Deolane, por conta das diversas polêmicas que a ex-peoa já se envolveu.

De acordo com informações exclusivas da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, as famosas estarão em camarotes diferentes no Arpoador esse ano. Os dois estão localizados no mesmo andar, mas ficam em lados opostos, a pedido de Paolla.

Ainda segundo a coluna, esse ano o enredo da escola de samba é "nosso destino é ser onça" e a atriz virá à frente da bateria Invocada, comandada pelo mestre Fafá, representando todas as onças. Durante os ensaios técnicos da agremiação no último sábado (3), a advogada chegou vestida de onça e muitos apontaram como uma provocação a Paolla.

A colunista entrou em contato com a assessoria de Deolane, que explicou que a advogada vai ficar em um camarim junto com a esposa do presidente da escola de samba. Já a artista terá seu próprio espaço, enquanto as musas da agremiação estarão em outra área.